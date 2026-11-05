'किसी की पहचान का इस्तेमाल करना अपने आप में गैरकानूनी नहीं', कृति सेनन की याचिका पर दिल्ली HC की टिप्पणी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत अधिकार अपने आप में कोई स्वतंत्र कानूनी आधार नहीं हैं और किसी व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल करना मात्र गैरकानूनी नहीं है।

अदालत ने उक्त टिप्पणी अभिनेत्री कृति सेनन की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए की। कृति सेनन ने उनके नाम, तस्वीर, हुलिए और आवाज के दुरुपयोग के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग की थी। इसमें एआइ से बने डीपफेक, किसी और का रूप धरना और सिंथेटिक आवाज शामिल हैं।

किसी और को नहीं सौंपा जा सकता अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत अधिकार किसी व्यक्ति की पहचान के व्यावसायिक मूल्य की रक्षा करता है और इसे लाइसेंस पर दिया जा सकता है। इसके विपरीत, निजता, गरिमा और प्रतिष्ठा व्यक्तिगत हित हैं, जिन्हें किसी और को नहीं सौंपा जा सकता।