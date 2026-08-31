म्यांमार आतंकी साजिश में Van Dyke से होगी पूछताछ, यूक्रेनी नागरिकों को राहत नहीं; कोर्ट ने NIA को दी मंजूरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। म्यांमार से जुड़े आतंकी प्रशिक्षण और षड्यंत्र के मामले में गिरफ्तार यूक्रेनी नागरिकों को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली।

न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने जांच की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किए जाने के ट्रायल अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। यूक्रेनी नागरिक हुरबा पेट्रो और अन्य ने जांच अवधि बढ़ाए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था।

डिफाल्ट जमानत के अधिकार को लेकर तर्क याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जांच की अवधि बढ़ाने से उनका डिफाल्ट जमानत का वैधानिक अधिकार प्रभावित हुआ है। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से भी जोड़ा।

वहीं, NIA ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जांच से जुड़ी रिपोर्ट और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही अवधि 90 से बढ़ाकर 180 दिन करने की अनुमति दी थी। जांच अभी जारी है।

NIA ने यह भी कहा कि आरोपितों ने नियमित जमानत के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है और केवल जांच पूरी नहीं होने के आधार पर रिहाई की मांग कर रहे हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।

तिहाड़ में 2 विदेशियों से पूछताछ की अनुमति पटियाला हाउस स्थित विशेष NIA अदालत ने तिहाड़ जेल में बंद अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक और यूक्रेनी नागरिक कामिन्स्की विक्टर से पूछताछ की अनुमति दी है। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने NIA को दोनों से दो और तीन सितंबर को जेल में पूछताछ करने की मंजूरी दी।