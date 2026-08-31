महाठग सुकेश चंद्रशेखर को 8 साल की जेल, सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर विशेष न्यायाधीश को दी थी धमकी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बताकर एक न्यायिक अधिकारी को फोन करने और दूसरे आपराधिक मामले में जमानत की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश करने के मामले में अदालत ने ठग सुकेश चंद्रशेखर को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

तीस हजारी स्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हर्षिता मिश्रा की अदालत ने कहा कि यह महज कानून का उल्लंघन नहीं था, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता और सार्वजनिक संस्थानों के कामकाज में हस्तक्षेप करने का सुनियोजित प्रयास था। अदालत ने आईपीसी की धारा 170 (लोक सेवक का झूठा रूप धारण करने) , 189 (गैरकानूनी सभा), 507 (गुमनाम या अज्ञात तरीके से आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराते हुए ये सजा सुनाई और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने कहा कि आपराधिक न्याय व्यवस्था को ऐसे अलग-अलग कृत्यों के बीच अंतर करना होता है जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत गैरकानूनी हरकत तक सीमित हों और उन कृत्यों के बीच, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक संस्थानों के वैध कामकाज को प्रभावित, भयभीत या बाधित करना हो।

सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर किए थे फोन कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 28 अप्रैल 2017 को सुकेश चंद्रशेखर ने विशेष न्यायाधीश पूनम चौधरी को कई बार फोन किया। उसने खुद को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बताया और अपनी पहचान को विश्वसनीय दिखाने के लिए क्षेत्रीय लहजे में बातचीत की।

उसका उद्देश्य दूसरे आपराधिक मामले में अपनी स्वतंत्रता से जुड़ी न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करना था। अदालत ने कहा कि जिस व्यक्ति की पहचान अपनाई गई, उसका चयन संयोग नहीं था। सुकेश चंद्रशेखर ने जानबूझकर संवैधानिक पद से जुड़ी विश्वसनीयता का इस्तेमाल करने की कोशिश की। यह न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा और अखंडता पर सीधा प्रहार था। असफल प्रयास को राहत का आधार नहीं माना अदालत ने सुकेश की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि न्यायाधीश उसके झांसे में नहीं आईं और उसे जमानत भी नहीं मिली, इसलिए इसे सजा तय करते समय राहत का आधार माना जाना चाहिए।

अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी प्रयास का असफल हो जाना उसे निर्दोष या कम गंभीर नहीं बना देता। अदालत ने कहा कि मौजूदा तकनीकी दौर में ऐसे अपराध और अधिक गंभीर रूप ले सकते हैं। एआई से तैयार वीडियो-आडियो, आवाज की नकल और फर्जी संचार माध्यमों के जरिए संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की पहचान का दुरुपयोग अधिक परिष्कृत तरीके से किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में इस मामले की सजा में एक संदेश जाना जरूरी है, ताकि न्याय व्यवस्था में आम लोगों का भरोसा सुरक्षित रहे। जमानत मंजूर कराने का बनाया था दबाव यह मामला अप्रैल 2017 का है, सुकेश भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस हिरासत में था। हिरासत में रहते हुए सुकेश ने उसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर मामले की सुनवाई कर रही न्यायाधीश फोन पर संपर्क कर खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताकर अपनी जमानत जल्द मंजूर करने का दबाव बनाया था।

अपील याचिका का पुलिस ने किया विरोध इस मामले में दोषी करार दिए जाने के निर्णय के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर हाई कोर्ट पहुंचा था। सोमवार को उसकी याचिका का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि दोषी ठहराए जाने के बाद याचिकाकर्ता को सजा सुनाई जा चुकी है। दिल्ली पुलिस के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर से कहा कि वह अपनी याचिका के आधार को साबित करें। मामले पर तीन नवंबर को विचार किया जाएगा।