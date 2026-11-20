जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत कृषि भवन परिसर की 100 साल से अधिक पुरानी मस्जिद को गिराए जाने से बचाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 23 नवंबर को सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने कहा कि कदीमी मस्जिद या मस्जिद कृषि भवन से संबंधित एक अन्य याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होनी है। उक्त तथ्यों को देखते हुए अदालत ने मोहम्मद यासिर की याचिका पर सुनवाई टाल दी।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मस्जिद अब भी चालू है और उसे गिराए जाने का खतरा है। केंद्र के वकील ने इसे पिछली याचिका का दायरा बढ़ाने की कोशिश बताया और कहा कि उन्हें अधिकारियों से निर्देश नहीं मिले हैं।