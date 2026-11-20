जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (एनपीसी) में पदोन्नतियों में अनियमितताओं से जुड़े मामले में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी। राजेश कुमार सिंह ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम-2013 की धारा- 20 (तीन) के तहत नई कार्यवाही शुरू करने के फैसले को चुनौती दी है।

जांच रिपोर्ट का हवाला देकर कहा, आरोप निराधार मिले उन्होंने लोकपाल के चार मार्च 2025 और 26 अक्टूबर 2026 के आदेशों के साथ 28 अक्टूबर 2026 के नोटिस को रद करने की मांग की है। उनका कहना है कि कार्यवाही कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है और हाई कोर्ट के पहले के फैसले के विपरीत है।