11 छात्राओं से यौन उत्पीड़न में कांग्रेस सांसद को दिल्ली HC से राहत, JNU से बर्खास्तगी के आदेश पर रोक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद आंगोमचा बिमोल अकोइजाम को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है।

हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपों में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से उन्हें सेवा से बर्खास्त करने के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने अकोइजाम की याचिका पर जेएनयू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी।

बर्खास्तगी के आदेश पर हाई कोर्ट की रोक अकोइजाम इनर मणिपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद हैं और जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोफेसर थे। उनके खिलाफ मई में कम से कम 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई थीं।

शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि प्रोफेसर बैठकों और अन्य आयोजनों के बहाने छात्राओं को अपने कैंपस स्थित आवास पर बुलाते थे और उनके साथ यौन दुर्व्यवहार का प्रयास करते थे। कुछ छात्राओं ने कक्षा में अश्लील और अनुचित टिप्पणियां करने का भी आरोप लगाया था।