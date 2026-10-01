कैब और बाइक-टैक्सी में महिलाओं की सुरक्षा पर HC सख्त, उबर और रैपिडो के साथ ही केंद्र सरकार से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में एप-बेस्ड कैब, बाइक-टैक्सी और दूसरी राइड-हेलिंग सर्विस का इस्तेमाल करने वाली महिला यात्रियों के लिए अधिक मजबूत और एक जैसे सुरक्षा उपाय करने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, उबर इंडिया, रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सहित अन्य से जवाब मांगा है। सुरक्षा प्रोटोकाल बनाने की मांग याचिकाकर्ता आदित्य सहगल ने याचिका में मौजूदा सुरक्षा उपायों की पूरी समीक्षा करने और उबर, रैपिडो और इसी तरह के दूसरे एप-बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन एग्रीगेटर्स के लिए जरूरी सुरक्षा प्रोटोकाल और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने की मांग की गई है।

सहगल ने याचिका में ड्राइवर के सत्यापन और आपराधिक इतिहास की जांच, ड्राइवर और गाड़ी की पहचान, रूट से भटकने, इमरजेंसी रिस्पान्स, शिकायत निवारण, सहित अन्य चिंताओं का मामला उठाया है। याचिका में कहा गया है कि पहले उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (रैपिडो) और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को मौजूदा सुरक्षा उपायों के संबंध में जानकारी दी गई थी। हालांकि, प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई खास चिंताओं का ठीक से समाधान नहीं किया गया।