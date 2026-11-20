जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सरोजिनी नगर के प्रीमियम फ्लैट प्रोजेक्ट को लेकर सरकारी निर्माण कंपनी एनबीसीसी को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे व न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने एनबीसीसी को स्थिति और न बिगाड़ने की हिदायत दी। साथ ही पीठ ने एनबीसीसी को याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए 26 नवंबर तक का समय दिया है।

मामला कोर्ट में लंबित मामले पर सुनवाई के दौरान खरीददारों की तरफ से बताया गया कि मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद एनबीसीसी ने रद किए गए फ्लैटों की दोबारा ई-नीलामी 30 नवंबर को कराने की घोषणा की है। इस पर पीठ ने कहा कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे स्थिति बिगड़े।एनबीसीसी ने सरोजिनी नगर में 245 प्रीमियम अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट विकसित किया है।

प्रमुख स्थान पर होने के कारण इन फ्लैटों की कीमत 15 करोड़ रुपये से अधिक है। इनमें से 49 फ्लैटों के लिए बोली प्रक्रिया हुई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें सबसे ऊंची बोली लगाने वाला और सफल बोलीदाता घोषित करने के बाद एनबीसीसी ने पूरी प्रक्रिया रद कर दी। इस फैसले के खिलाफ सफल बोलीदाताओं ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं।

उनका आरोप है कि एनबीसीसी ने चुनिंदा तरीके से बोलियां रद कीं और इसका ठोस कारण नहीं बताया। खरीदारों ने पुरानी बोलियां रद कर नई रिजर्व प्राइस तय करने के लिए अपनाए गए अर्थमेटिक क्राइटेरियन पर भी सवाल उठाए हैं।

हाईकोर्ट में तीन याचिका पहले से लंबित याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि नई नीलामी के दस्तावेजों में एनबीसीसी ने कहा है कि जमीन, प्रोजेक्ट या प्रस्तावित संपत्ति से जुड़ा कोई मुकदमा अदालत में लंबित नहीं है, जबकि इस मामले में हाई कोर्ट में तीन याचिकाएं पहले से लंबित हैं।