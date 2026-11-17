जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत आप नेताओं को जमकर फटकार लगाई।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और पार्टी नेताओं मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज को अपना जवाब फाइल करने का आखिरी मौका दिया।

तीन हफ्ते का दिया समय

जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने आप नेताओं को अपना जवाब फाइल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर वे अपना जवाब दाखिल नहीं करते हैं, तो उनका जवाब फाइल करने का अधिकार बंद कर दिया जाएगा।