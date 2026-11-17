'हमें बेवकूफ बना रहे हैं क्या', दिल्ली HC ने AAP नेताओं को लगाई फटकार; जस्टिस स्वर्णकांता केस में मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने आपराधिक अवमानना मामले में अरविंद केजरीवाल और AAP नेताओं को फटकार लगाई। कोर्ट ने उन्हें जवाब ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल और AAP नेताओं को फटकारा।
अवमानना मामले में जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया।
न्यायाधीश के खिलाफ टिप्पणी पर कोर्ट ने जताई नाराजगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत आप नेताओं को जमकर फटकार लगाई।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और पार्टी नेताओं मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज को अपना जवाब फाइल करने का आखिरी मौका दिया।
तीन हफ्ते का दिया समय
जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने आप नेताओं को अपना जवाब फाइल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर वे अपना जवाब दाखिल नहीं करते हैं, तो उनका जवाब फाइल करने का अधिकार बंद कर दिया जाएगा।
हमें बेवकूफ बना रहे: कोर्ट
बेंच ने कहा, 'हम आपको और समय नहीं देंगे। आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे पास रजिस्ट्री से रिपोर्ट है कि कम्प्लायंस हो गया है। आप अभी अपना जवाब फाइल करें वरना हम आपका अधिकार बंद कर देंगे।'
आप के दूसरे नेता दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, विनय मिश्रा और देवेश विश्वकर्मा हैं। सीनियर एडवोकेट राजदीपा बेहुरा को इस मामले में एमिकस अपॉइंट (न्याय-मित्र) किया गया है।
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