जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से जुड़े आदिवासी परिवारों के जबरन मतांतरण मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से इन्कार कर दिया।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इसके लिए उचित मंच है। पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होने मात्र से इस अदालत को अधिकार क्षेत्र नहीं मिलता।

पीठ ने फैसले के पीछे बताया कारण

पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता की दलील मान ली जाती है, तो इसका मतलब यह होगा कि देश में कहीं भी हुई किसी घटना के संबंध में एनएचआरसी द्वारा पारित हर आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी, क्योंकि आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में है।