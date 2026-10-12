एक्टिविस्ट नदीम खान को घर में नजरबंद करने पर दिल्ली HC ने पूछा- घर में घुसकर नजरबंद कैसे कार सकती है पुलिस?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक्टिविस्ट नदीम खान को 29 सितंबर को उनके घर में नजरबंद करने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया है।

कोर्ट ने पूछा, पुलिस किसी व्यक्ति के घर में कैसे घुस सकती है और याचिकाकर्ता को नजरबंद करने का पुलिस पास क्या कारण है? कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया है कि उसने एक्टिविस्ट नदीम खान को 29 सितंबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से क्यों रोका।