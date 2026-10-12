क्या दिल्ली में फिर होगा टकराव? CEC को लेकर INDI गठबंधन करेगा प्रोटेस्ट, CJP ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां सोमवार, 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगी। वे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही हैं।

यह विरोध प्रदर्शन दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल के कथित दुरुपयोग को लेकर नए राजनीतिक तनाव के बीच हो रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने युवाओं, विपक्षी पार्टियों और सिविल सोसाइटी समूहों से इस मार्च में शामिल होने की अपील की है।

क्या है कांग्रेस का प्लान? कांग्रेस ने इसे चलो दिल्ली - लोकतंत्र के लिए मार्च नाम दिया है और कहा है कि इसमें शामिल होने वाले लोग दोपहर 1.30 बजे कनॉट प्लेस-बाराखंभा रोड जंक्शन पर इकट्ठा होंगे। विपक्ष की योजना मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को एक ज्ञापन सौंपने की है, जिसमें कथित वोट चोरी को खत्म करने, एसआईआर को रोकने और कुमार के इस्तीफे की मांग की जाएगी।

हालांकि, रविवार रात कहा गया कि सीजेआई ने गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे से मिलने पर सहमति नहीं जताई है। कांग्रेस के नेताओं ने सोमवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच मिलने का समय मांगा था।

राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट राहुल ने एक्स पर एक पोस्ट में लोगों से पार्टी, लिंग, जाति, समुदाय और राज्य से ऊपर उठकर एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "कल देश के युवा शांतिपूर्ण विरोध के लिए दिल्ली में निकले थे। वे अपने दिलों में प्यार लेकर आए थे नफरत या गुस्सा नहीं। उन्हें पुलिस और बीजेपी के गुंडों, दोनों ने पीटा। यह वह भारत नहीं है जो हम चाहते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "कल, हम एक भारतीय के तौर पर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे, जो पार्टी, लिंग, जाति, समुदाय और राज्य से ऊपर उठकर एकजुट होंगे। युवा, सभी विपक्षी पार्टियां, सिविल सोसाइटी समूह और वे सभी लोग जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और भारत के संविधान के साथ खड़े हैं, हमारे साथ चलेंगे।"

पुलिस की कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का दखल यह मार्च शनिवार को सीईसी कुमार को हटाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बाद हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ताओं समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें तय विरोध स्थल तक पहुंचने से रोक दिया था।

रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शीर्ष अदालत परिसर के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लगाए गए निषेधाज्ञा आदेशों को तुरंत हटा लें। जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा कि शांतिपूर्ण नागरिकों को गैर-कानूनी हिरासत का सामना नहीं करना चाहिए और कानून के अनुसार दिल्ली में आवाजाही की अनुमति दी जानी चाहिए। अदालत पुलिस की सख्ती और हिरासत में लेने की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ-साथ अदालत के आदेशों की अवहेलना के आरोप वाली अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

इस बीच, विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित तौर पर बदसलूकी का शिकार होने के बाद सीपीआई (एम) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। बाद में उन्होंने राष्ट्रपति, राज्यसभा के चेयरमैन और सीजेआई से इस मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग की।

ब्रिटास ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी उन्हें लगभग 50 मीटर तक घसीटकर ले गए, जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और गाड़ी के अंदर उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद उन्हें सड़क किनारे छोड़ दिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस कथित दुर्व्यवहार की निंदा की और जांच की मांग की।

सीजेपी ने फिर से सड़कों पर उतरने का लिया संकल्प अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रंका को एहतियातन हिरासत में रखने के बाद रिहा किए जाने के बाद सीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी अपना आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया। दीपके ने कहा, "हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे। हम अमित शाह और मोदी जैसे लोगों से डरेंगे नहीं। हमें जेल में एक बार नहीं, बल्कि सौ बार डाल दें।"

दिल्ली पुलिस की डीसीपी नेहा यादव ने लोगों को हिरासत में लिए जाने का बचाव करते हुए कहा कि पिछले प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था का उल्लंघन हुआ था, जिसमें पत्थरबाजी, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल था। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कई इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की गई थी।

हालांकि, विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर असहमति की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "आपातकाल जैसी स्थिति घोषित कर दी गई है।" जबकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बुरा बर्ताव किया गया।

बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और विपक्ष पर अफरातफरी फैलाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि विपक्ष कभी-कभी अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी की पीठ पर कॉकरोच रेंग रहा हो।

बीजेपी नेता करुणा सागर ने राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं को चुनौती दी कि वे सीईसी कुमार को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करें। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी का कोई भी सबूत संसद के सामने पेश किया जाना चाहिए।