'दिल्ली के चौराहों पर कबूतरों को दाना देना बंद हो', स्वास्थ्य के लिए बन रहा खतरा; दिल्ली HC में याचिका दायर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना डालने से पैदा हो रहे स्वास्थ्य खतरे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

अधिवक्ता वैभव कुमार ने याचिका दायर कर दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली पुलिस और संबंधित एजेंसियों से अनधिकृत जगहों पर दाना डालने पर रोक लगाने और जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है।

अधिवक्ता ने दायर की याचिका अधिवक्ता राजेश कुमार के माध्यम से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि कबूतरों के झुंड से सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर बीट व पंख जमा होते हैं। इनके सूखकर बारीक कण बनने पर वे हवा में फैलते हैं और लोग सांस के जरिए उन्हें अंदर ले सकते हैं। इससे बच्चों, बुजुर्गों और फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे लोगों को विशेष खतरा है।

याचिका में पायलट स्टडी का दिया हवाला याचिका में वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग की जनवरी 2025 में लंग इंडिया में प्रकाशित पायलट स्टडी का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पक्षियों के संपर्क से हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस से पीड़ित 18 मरीजों के घरों से लिए गए सभी धूल के नमूनों में कबूतर की बीट का प्रोटीन मिला।