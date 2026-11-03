दिल्ली में सांसों पर संकट: AQI 350 के पार, जहांगीरपुरी में हालात बेहद खराब

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 दर्ज किया गया, जो पिछले 287 दिनों में सबसे खराब है।

जहांगीरपुरी में AQI 462 तक पहुंच गया, जबकि 10 निगरानी केंद्रों पर हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ सकता है।

20 जनवरी के बाद सबसे खराब हुई हवा

सोमवार को दिल्ली का औसत AQI 324 था, जो मंगलवार को बढ़कर 350 हो गया।

यह पिछले 287 दिनों में सबसे खराब स्तर है।

इससे पहले इस वर्ष 20 जनवरी को सर्वाधिक 378 AQI दर्ज किया गया था।

जहांगीरपुरी में सबसे अधिक 462 AQI दर्ज हुआ।

मंगलवार को सुबह हल्का कोहरा रहा, जबकि दिन में धूप खिली। मौसम में खास बदलाव नहीं होने के बावजूद प्रदूषण का स्तर बढ़ा।

दिल्ली के निगरानी केंद्रों पर हवा की स्थिति

वायु गुणवत्ता श्रेणी निगरानी केंद्र गंभीर (AQI 400 से अधिक) 10 बहुत खराब 35 खराब 12

छह नवंबर तक बहुत खराब, फिर गंभीर श्रेणी में पहुंचेगी

वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, छह नवंबर तक दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में रह सकती है। इसके बाद इसके गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों ने भी आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर होने का पूर्वानुमान जताया है।

वाहनों से प्रदूषण में सबसे ज्यादा 15.8 प्रतिशत योगदान

'डिसीजन सपोर्ट सिस्टम' (DSS) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के प्रदूषण में अलग-अलग स्रोतों की हिस्सेदारी इस प्रकार रही: