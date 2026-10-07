दिल्ली HC का PepsiCo और Monster को बड़ी राहत, एनर्जी ड्रिंक लेबल वाले मौजूदा स्टॉक बेचने की मिली अनुमति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पेप्सिको और मान्स्टर बेवरेजेज के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करने का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) को आदेश दिया।

एफएसएसएआइ के आदेश के खिलाफ कंपनियों की याचिका पर अदालत ने दोनों कंपनियों को एनर्जी ड्रिंक लेबल वाले अपने मौजूदा स्टाक को बेचने की अनुमति दे दी, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि वे इस लेबल वाले और प्रोडक्ट नहीं बना सकते।