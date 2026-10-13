अनिल अंबानी के बेटे जय अंशुल को राहत, दिल्ली HC का LOC की तारीख और कॉपी सौंपने का निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अंशुल अनिल अंबानी को उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी होने की तारीख और औपचारिक आदेश की प्रति की जानकारी उपलब्ध कराएं।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने उक्त आदेश जय अंशुल की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया। इस अर्जी में 17 सितंबर को एक दूसरी पीठ द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने की मांग की गई थी। एसएफआइओ ने एलओसी जारी होने की दी थी जानकारी सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने पांच अक्टूबर को जय अंशुल को जानकारी दी थी कि चल रही जांच के कारण उनके खिलाफ एक एलओसी जारी किया गया है और वह अभी भी लागू है।