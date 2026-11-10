दिल्ली में गैर-BS6 गाड़ियों पर पाबंदी के बीच वकीलों को राहत, वैध पार्किंग स्टीकर और ID दिखाकर कर सकेंगे सफर

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर में गैर-दिल्ली पंजीकृत प्री-बीएस-6 वाहनों पर लगाए गए तीन महीने के प्रतिबंध से वकीलों और न्यायिक कर्मचारियों को अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्याय प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए अधिवक्ताओं और कोर्ट स्टाफ की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है, इसलिए उन्हें अपने वाहनों से आने-जाने से नहीं रोका जा सकता।

वाहनों के प्रदूषक बनने पर किया सवाल न्यायमूर्ति अमित महाजन ने दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने टिप्पणी की कि अधिकारी फिलहाल यह स्पष्ट करने में असफल रहे हैं कि जो वाहन अक्टूबर तक प्रदूषण के मुख्य कारक नहीं माने जा रहे थे, वे अचानक कैसे मुख्य प्रदूषक बन गए।

वैध स्टीकर और आईडी जरूरी दिल्ली की किसी भी बार एसोसिएशन का वैध पार्किंग स्टीकर रखने वाले वकीलों और कोर्ट स्टाफ के वाहनों को 1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक कोर्ट के कामकाजी दिनों में यात्रा की अनुमति रहेगी। इसके लिए वैध पहचान पत्र दिखाना होगा।

आवश्यक सेवा का हिस्सा अदालत ने माना कि न्यायिक कार्यों में सहायता करना एक अनिवार्य ड्यूटी है, जो कई बार आपातकालीन भी हो सकती है। सरकार ने अपनी अधिसूचना में आवश्यक सेवाएं देने वालों को पहले ही छूट दी है। जस्टिस महाजन ने कहा कि अधिकारियों ने वकीलों और कर्मचारियों के कोर्ट आने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने का दावा नहीं किया है।