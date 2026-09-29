ग्रीनओपोलिस के असली घर खरीदारों की होगी पहचान, दिल्ली HC ने पूर्व CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता में बनाई कमेटी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गुरुग्राम में अटके ग्रीनओपोलिस के घर खरीदारों के दावों की देखरेख के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने कहा कि यह समिति ग्रीनओपोलिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के असली घर खरीदारों की पहचान करेगी और पैसे वापसी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगी।

पीठ ने कहा कि समिति का काम ग्रीनओपोलिस प्रोजेक्ट के असली घर खरीदारों की पहचान करना और उनकी सूची तैयार करना है, चाहे उन्होंने प्रोजेक्ट में यूनिट खरीदने के लिए थ्री सी शेल्टर्स को पैसे दिए हों या ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर को।