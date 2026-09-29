दिल्ली में चलती स्लीपर बस में किशोरी से दुष्कर्म केस में 398 पन्नों की चार्जशीट; सीमेन, बाल और डीएनए का जिक्र

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चलती स्लीपर बस में 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच को वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मजबूत किया है। पुलिस ने मामले में 398 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सीमेन, बाल और डीएनए समेत अन्य जैविक नमूनों को अहम साक्ष्य बनाया गया है।

कोर्ट ने पिछले सप्ताह चार्जशीट का संज्ञान लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए बस की पहचान कर तिमारपुर के पार्किंग क्षेत्र से बरामदगी की थी। इसके बाद चालक कुलदीप और कंडक्टर संदीप को चार घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया था। दोनों कानपुर के रहने वाले हैं।