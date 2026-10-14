विधवा बहू का भरण-पोषण करना ससुर की है जिम्मेदारी, दिल्ली हाई कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भरण-पोषण से जुड़े एक मामले में पारिवारिक ताने-बाने पर अहम टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर अपनी कमाई, संपत्ति और मृत पति की संपत्ति से अपना खर्च नहीं उठा सकती तो विधवा बहू का भरण-पोषण करना ससुर का पवित्र कर्तव्य है।

कोर्ट ने एचएएमए के तहत दिया आदेश अदालत ने हिंदू दत्तक एवं रखरखाव अधिनियम (एचएएमए) के तहत कानूनी व्यवस्था विधवा बहू को भरण-पोषण पाने की हकदार मानती है, इसमें रहने की जगह और आश्रय भी शामिल है। अदालत ने उक्त टिप्पणी एक मृत व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए की।