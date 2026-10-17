दिल्ली में रविवार को हाफ मैराथन, इंडिया गेट-कर्तव्य पथ समेत कई रास्तों पर डायवर्जन; ट्रैफिक एडवाइजरी जारी  

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में रविवार को होने वाली दिल्ली हाफ मैराथन के चलते नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के कई इलाकों में यातायात प्रभावित रहेगा।

इस आयोजन में करीब 40 हजार प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। दौड़ सुबह 5:10 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होगी।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को जाम से बचने के लिए प्रभावित मार्गों से दूर रहने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सुबह 4:45 बजे से 11 बजे तक यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे।

हाफ मैराथन के तहत एलीट पुरुष वर्ग की दौड़ सुबह 5:18 बजे, एलीट महिला वर्ग की 5:20 बजे और एमेच्योर वर्ग की दौड़ 5:30 बजे शुरू होगी।

इसके अलावा दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2.5 किलोमीटर की दौड़ सुबह 6:30 बजे, ओपन 10 किलोमीटर दौड़ 7:35 बजे, कारपोरेट रन सुबह नौ बजे और ग्रेट दिल्ली रन 9:05 बजे आयोजित होगी।

इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास असर

दौड़ का प्रमुख मार्ग जेएलएन स्टेडियम से भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, अरबिंदो मार्ग, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, डा. जाकिर हुसैन मार्ग, सी-हेक्सागन, कर्तव्य पथ और इंडिया गेट के आसपास से होकर गुजरेगा।