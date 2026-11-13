दिल्ली में प्रतिबंधित वाहनों की एंट्री पर बढ़ेगी सख्ती, बॉर्डर के साथ वैकल्पिक रूट पर भी होगी चेकिंग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू ग्रेप के तहत वाहनों पर लगाई गई पाबंदियों को तोड़कर राजधानी में प्रवेश करना अब आसान नहीं होगा।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने केवल प्रमुख बार्डर एंट्री पाइंट्स ही नहीं, बल्कि वैकल्पिक रास्तों और एंट्री लूप्स पर भी निगरानी बढ़ाने की तैयारी की है।

पड़ोसी राज्यों के पुलिस के साथ बैठक

नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रणनीति बनाई गई है। इसी को लेकर 12 नवंबर को यातायात उपायुक्त सचिन कुमार सिंघल की अध्यक्षता में उत्तरी रेंज ट्रैफिक कार्यालय में अंतरराज्य समन्वय बैठक आयोजित की गई।

बैठक में झज्जर, सोनीपत और बहादुरगढ़ के ट्रैफिक अधिकारियों के अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इससे पहले 28 अक्टूबर को भी इस संबंध में समन्वय बैठक हुई थी। पर्याप्त पुलिसकर्मियों को किया जाएगा तैनात बैठक में अधिकारियों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों और ग्रेप के तहत लागू वाहन प्रतिबंधों की जानकारी दी गई। सबसे अधिक जोर इस बात पर रहा कि प्रतिबंधित वाहन मुख्य बार्डर से प्रवेश नहीं कर पाएं तो वे दूसरे रास्तों का इस्तेमाल कर दिल्ली में दाखिल न हो सकें।

इसके लिए बार्डर पाइंट्स, वैकल्पिक मार्गों और एंट्री लूप्स पर पर्याप्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। जरूरत पड़ने पर ऐसे वाहनों को रोककर दूसरे निर्धारित रास्तों पर डायवर्ट किया जाएगा। बसों को दिल्ली पहुंचने से पहले रोकने की तैयारी बैठक में ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने का फैसला किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां संभव हो, ऐसी बसों को उनके शुरुआती स्थानों पर ही रोक दिया जाए।