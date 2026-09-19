अब और हरी-भरी होगी दिल्ली! ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए दक्षिणी रिज की 1000 एकड़ जमीन बनेगी आरक्षित वन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रिज की करीब 1,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि को आरक्षित वन घोषित करने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के तहत यह कदम उठाया गया है। इसके बाद अधिसूचित रिज क्षेत्र बढ़कर करीब 13,000 एकड़ हो जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि रिज दिल्ली की प्राकृतिक विरासत और हरित सुरक्षा-कवच है। इसका संरक्षण स्वच्छ हवा, जैव विविधता, तापमान संतुलन और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। सरकार का कहना है कि लंबे समय से लंबित अधिसूचना की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया गया है।