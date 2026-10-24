दिल्ली: एयर फोर्स बाल भारती स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाली छात्रा पकड़ी गई, छुट्टी के लिए भेजी थी ईमेल

धनंजय मिश्रा, दक्षिणी दिल्ली। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों के बीच लोधी रोड स्थित एयरफोर्स बाल भारती स्कूल को भी धमकी भरा ईमेल मिला। पुलिस की जांच में सामने आया कि स्कूल में बम रखे होने की झूठी सूचना देने वाली उसी स्कूल की एक छात्रा है।

छात्रा ने छुट्टी कराने के इरादे से ईमेल भेजा था। दक्षिण जिला साइबर पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिये ईमेल भेजने वाली छात्रा की पहचान की। नाबालिग होने के कारण उसके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस के अनुसार, 23 अक्टूबर को एयरफोर्स बाल भारती स्कूल को बिल्डिंग में बम रखे है विषय के साथ धमकी भरा ईमेल मिला था। कई स्कूलों को हाल के दिनों में बम की धमकियां मिलने के मद्देनजर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। दक्षिण जिला साइबर थाने की टीम ने ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच शुरू की।