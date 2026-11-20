मोहम्मद शाकिब, नई दिल्ली। गलत दिशा से आ रहा ऑटो रिक्शा और तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार की टक्कर ने दो लोगों की जान ले ली। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो सड़क पर पलट गया, जबकि अनियंत्रित फॉर्च्यूनर फुटपाथ पर चढ़ गई और वहां सो रहे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया।

हादसे में ऑटो चालक समेत आठ लोग घायल हो गए थे। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार शाम उपचार के दौरान ऑटो ड्राइवर समेत दो लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या से संबंधित बीएनएस की धारा 105 भी जोड़ दी है।

ड्राइवर चल रहा फरार इस बीच, पहले गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ा गया कार ड्राइवर अब फरार है। उसकी पहचान कौशांबी के वेदुरिया नाथ के रूप में हुई है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। मृतकों की पहचान ऑटो चालक शाहिद अली और राजस्थान के सुरेश शर्मा के रूप में हुई है।

हादसे में घायल हुए अन्य छह लोगों की हालत स्थिर बताई जा रही है। उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात करीब डेढ़ बजे कश्मीरी गेट थाना पुलिस को युधिष्ठिर सेतु पर सड़क हादसे की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां फॉर्च्यूनर कार और ऑटो रिक्शा क्षतिग्रस्त हालत में मिले।

पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आटो गलत दिशा से आ रहा था, जबकि फार्च्यूनर तेज रफ्तार में थी। ऑटो में चालक समेत तीन सवारियां बैठी थीं। दोनों वाहनों की आमने-सामने की टक्कर के बाद ऑटो पलट गया और कार चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। कार सीधे फुटपाथ पर चढ़ गई, जहां कई लोग सो रहे थे।

पुलिस ने पीसीआर की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मौके से कार चालक को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया था। इस संबंध में बीएनएस की धारा 281 और 125ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बुधवार को उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था।