रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ के लिए दिल्ली सरकार ने बनाई तीन समितियां, मिलेंगी ये सुविधाएं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा आयोजित करने वाली संस्थाओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर संस्थाओं के सहयोग एवं आयोजन स्थलों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तीन समितियों का गठन किया गया है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा और समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह को समितियों का अध्यक्ष बनाया गया है। मंडलायुक्त इसके सचिव होंगे।