रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ के लिए दिल्ली सरकार ने बनाई तीन समितियां, मिलेंगी ये सुविधाएं
दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा के सुचारु आयोजन के लिए तीन समितियों का गठन किया है। ...और पढ़ें
HighLights
रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा हेतु तीन समितियां गठित।
आयोजकों को सिंगल विंडो सिस्टम से आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी।
समितियां पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण संदेश भी देंगी।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा आयोजित करने वाली संस्थाओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराती है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर संस्थाओं के सहयोग एवं आयोजन स्थलों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तीन समितियों का गठन किया गया है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा और समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह को समितियों का अध्यक्ष बनाया गया है। मंडलायुक्त इसके सचिव होंगे।
समितियों का प्रमुख दायित्व संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के माध्यम से आयोजकों को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करवाना है।
मिलेंगी कई सुविधाएं
इसके साथ ही आयोजन स्थलों पर बिजली, पेयजल, चिकित्सा सहायता, एंबुलेंस सेवा, अग्निशमन सेवा, सुरक्षा, मोबाइल शौचालय, यातायात प्रबंधन, सफाई और फॉगिंग आदि की सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
समिति इन आयोजनों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, ''वोकल फॉर लोकल'', स्वच्छता, जल संरक्षण, स्वदेशी, नशा मुक्त भारत अभियान तथा सार्वजनिक महत्व के अन्य विषयों से जुड़े संदेश भी देगी।
रामलीला आयोजन से संबंधित समिति के अध्यक्ष समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह होंगे। विधायक अशोक गोयल, अनिल कुमार शर्मा, श्याम शर्मा, संजय गोयल और संदीप सहरावत इसके सदस्य होंगे।
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वहीं, दुर्गा पूजा से संबंधित समिति के अध्यक्षता की जिम्मेदारी संस्कृति, भाषा तथा पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा को दी गई है। विधायक शिखा राय व नीरज बसोया के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भट्टाचार्य, देवदत्त भारद्वाज और अरुण मुखर्जी इसके सदस्य होंगे।
मूर्तियों के विसर्जन के लिए कृत्रिम/अस्थायी तालाब या टैंक की व्यवस्था करना तथा विसर्जन के बाद बचे अवशेषों की सफाई सुनिश्चित करना भी समिति की जिम्मेदारी होगी।
छठ पूजा आयोजन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष भी कपिल मिश्रा होंगे। विधायक अभय कुमार वर्मा, चंदन कुमार चौधरी, संदीप सहरावत व दीपक चौधरी तथा सामाजिक कार्यकर्ता संतोष ओझा इसके सदस्य होंगे।
सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को जोड़ने वाले पर्व
मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि दिल्ली की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को जोड़ने वाले आस्था के महत्वपूर्ण पर्व हैं।
सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालु पूरी श्रद्धा, भक्ति और आत्मीयता के साथ अपने पर्व मना सकें और उन्हें आयोजन स्थलों पर किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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