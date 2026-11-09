दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद रातभर हुई आतिशबाजी, 393 एफआईआर दर्ज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध और दिल्ली पुलिस की सख्ती के बावजूद दीपावली के साथ ही उसके अगले दिन यानि सोमवार को भीी जमकर आतिशबाजी हुई। निर्धारित समय सीमा की भी लोगों ने जमकर धज्जियां उड़ाईं।

नतीजा यह रहा कि देर रात तक दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पटाखों की गूंज सुनाई देती रही। आतिशबाजी के धुएं ने पहले से प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली की हवा को और जहरीला कर दिया। 393 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने निर्धारित समय के अलावा पटाखे फोड़ने के मामले में 393 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की हैं। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर दिल्ली पुलिस ने विशेष व्यवस्था की थी। इसके तहत सुबह छह से आठ बजे और रात आठ से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति निर्धारित की गई थी।

नियमों को गंभीरता से नहीं लिए लोग इसके अलावा अन्य समय में आतिशबाजी करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद लोगों ने नियमों को गंभीरता से नहीं लिया। कई इलाकों में सुबह निर्धारित समय से पहले और रात 10 बजे के बाद भी पटाखे फोड़े गए। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, विभिन्न थाना क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन कर पटाखे फोड़ने के मामले सामने आए।