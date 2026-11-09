दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद रातभर हुई आतिशबाजी, 393 एफआईआर दर्ज
दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध और पुलिस की सख्ती के बावजूद दीवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई। नियमों के उल्लंघन के ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली में दीपावली पर पटाखों पर प्रतिबंध का उल्लंघन हुआ।
निर्धारित समय के बाद भी रातभर आतिशबाजी जारी रही।
दिल्ली पुलिस ने 393 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध और दिल्ली पुलिस की सख्ती के बावजूद दीपावली के साथ ही उसके अगले दिन यानि सोमवार को भीी जमकर आतिशबाजी हुई। निर्धारित समय सीमा की भी लोगों ने जमकर धज्जियां उड़ाईं।
नतीजा यह रहा कि देर रात तक दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पटाखों की गूंज सुनाई देती रही। आतिशबाजी के धुएं ने पहले से प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली की हवा को और जहरीला कर दिया।
393 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने निर्धारित समय के अलावा पटाखे फोड़ने के मामले में 393 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की हैं।
दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर दिल्ली पुलिस ने विशेष व्यवस्था की थी। इसके तहत सुबह छह से आठ बजे और रात आठ से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति निर्धारित की गई थी।
नियमों को गंभीरता से नहीं लिए लोग
इसके अलावा अन्य समय में आतिशबाजी करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद लोगों ने नियमों को गंभीरता से नहीं लिया। कई इलाकों में सुबह निर्धारित समय से पहले और रात 10 बजे के बाद भी पटाखे फोड़े गए। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, विभिन्न थाना क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन कर पटाखे फोड़ने के मामले सामने आए।
इनकी जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 393 एफआइआर दर्ज की गई हैं। ज्यादातर मामलों में आरोपितों की पहचान नहीं हो पाने के कारण अज्ञात के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
जिला पुलिस की कार्रवाई
- जिला - एफआइआर
- पश्चिमी - 62
- बाहरी उत्तरी - 50
- उत्तरी - 35
- उत्तर पश्चिमी - 16
- मध्य - 50
- द्वारका - 70
- बाहरी - 72
- दक्षिण पूर्वी - 20
- शाहदरा - 15
- पूर्वी - 3
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