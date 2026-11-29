राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की प्रस्तावित नई आबकारी नीति में पारदर्शिता, गुणवत्ता नियंत्रण और सरकारी राजस्व बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा।

नीति के मसौदे को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसे पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद लागू किए जाने की तैयारी है। इसे एक अप्रैल 2027 से लागू करने की सरकार की योजना है, मौजूदा आबकारी नीति 31 मार्च 2027 तक प्रभावी है।

नई आबकारी नीति में क्या रहेगा खास? नई नीति में शराब की खुदरा बिक्री का मौजूदा सरकारी ढांचा बरकरार रखा जाएगा। यानी दुकानों का संचालन दिल्ली सरकार के चार निगमों के माध्यम से ही होगा और खुदरा कारोबार में निजी कंपनियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।



नई नीति में शराब की आपूर्ति से लेकर बिक्री तक निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत ई-आबकारी पोर्टल और बारकोड आधारित ट्रैकिंग प्रणाली को और प्रभावी बनाया जाएगा। इससे शराब की प्रत्येक खेप की आवाजाही और बिक्री पर नजर रखी जा सकेगी।

इसका उद्देश्य अवैध शराब की बिक्री, तस्करी और कर चोरी पर अंकुश लगाना है। लाइसेंस आवंटन और नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी आनलाइन और पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव है। थोक और अन्य श्रेणियों के लाइसेंस से संबंधित प्रक्रियाओं में डिजिटल व्यवस्था अपनाई जाएगी, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम हो और आवंटन में मनमानी की आशंका घटे।

गुणवत्ता जांच के लिए वैज्ञानिक परीक्षण शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित नमूनों की जांच और वैज्ञानिक परीक्षण की व्यवस्था प्रस्तावित है। निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं करने वाले निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नकली और मिलावटी शराब की बिक्री रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था भी सख्त होगी।