दिल्ली के फार्म हाउस में तस्करी की शराब का खेल, हरियाणा से लाई महंगी शराब के साथ पांच गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। फतेहपुर बेरी इलाके में एक्साइज विभाग ने हरियाणा से तस्करी कर लाई गई शराब को फार्म हाउस की पार्टी में खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। विभाग ने शनिवार को पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब दस लाख की महंगी शराब-वोदका और बीयर बरामद की है।

तस्करों के चार वाहनों को भी जब्त किया गया है। इस बाबत फतेहपुर बेरी थाने में एफआइआर दर्ज कर सारा सामान सौंप दिया गया है। एक्साइज विभाग के सूत्रों के अनुसार एसआई प्रेम प्रकाश सिंह की टीम को सूचना मिली थी कि फार्म हाउस में आयोजित पार्टी में हरियाणा से शराब लाई जाती है।