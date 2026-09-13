नगालैंड में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत, पुलिस ने जारी किया रेड अलर्ट

आईएएनएस, कोहिमा। नगालैंड के तुएनसांग जिले में पिछले तीन दिनों में जहरीली शराब पीने से लगभग नौ लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक ही परिवार के तीन सदस्य भी शामिल हैं।

इस घटना के सामने आने के बाद राज्य पुलिस ने रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से अनजान या अनधिकृत स्रोतों से मिली शराब न पीने की अपील की है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जहरीली शराब पीने के बाद पीड़ितों को सांस लेने में तकलीफ हुई और बाद में उनकी मौत हो गई। हालांकि, इन मौतों की वजह का आधिकारिक तौर पर अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन नगालैंड के पुलिस महानिदेशक रूपिन शर्मा ने कहा कि लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है।