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जमशेदपुर में शराब तस्करी का भंडाफोड़: बागबेड़ा पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचे दो तस्कर, दो फरार

By Anwesh Ambashtha Edited By: Sanjeev Kumar
Published: Sun, 13 Sep 2026 10:08 PM (IST)

बागबेड़ा पुलिस ने जगन्नाथपुर मोड़ पर वाहन जांच के दौरान एक बोलेरो से 330 लीटर अवैध देशी शराब जब्त की ...और पढ़ें

बागबेड़ा थाना पुलिस ने शनिवार को जगन्नाथपुर मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान बोलेरो से 330 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की।

बागबेड़ा थाना पुलिस ने शनिवार को जगन्नाथपुर मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान बोलेरो से 330 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की।

HighLights

  1. बागबेड़ा पुलिस ने जगन्नाथपुर मोड़ पर वाहन जांच की।

  2. दो शराब तस्कर गिरफ्तार, दो अन्य आरोपित फरार हुए।

जासं, जमशेदपुर। बागबेड़ा थाना पुलिस ने शनिवार को जगन्नाथपुर मोड़ स्थित शिव मंदिर के पास वाहन जांच के दौरान अवैध देशी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। 
 
पुलिस ने मौके से एक बोलेरो वाहन से 330 लीटर अवैध देशी शराब जब्त करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।
 
हालांकि, इस मामले में शामिल दो अन्य आरोपित पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
 
विधि व्यवस्था डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) को गुप्त सूचना मिली थी कि जगन्नाथपुर मोड़ के रास्ते बोलेरो से अवैध शराब की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। 
 
सूचना के आधार पर सिटी एसपी के निर्देश पर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जगन्नाथपुर मोड़ के पास सघन चेकिंग अभियान चलाया।

दोपहर करीब 2:15 बजे एक काले रंग की बोलेरो (JH-05 ED-0736) वहां पहुंची। पुलिस बल को देखकर चालक वाहन छोड़कर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने घेराबंदी कर वाहन सवार दोनों आरोपितों को दबोच लिया।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सिदगोड़ा ग्वाला बस्ती निवासी विकास विशाल उर्फ छोटू और कानु भट्ठा निवासी धीरेन तांती उर्फ पिंटू के रूप में हुई है।

 

बोलेरो की तलाशी लेने पर बीच और पीछे की सीटों पर रखे 11 बोरों से 330 लीटर अवैध देशी शराब बरामद हुई।

पुलिस ने मौके से दो मोबाइल फोन और 7,550 रुपये नकद भी जब्त किए हैं। पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि यह शराब कहां से लाई गई थी और इसे शहर में कहां खपाने की योजना थी।