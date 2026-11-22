वी के शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन की जरूरत के मुताबिक बसें उपलब्ध कराना सरकार के लिए अब भी बड़ी चुनौती है। हालांकि, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने की रफ्तार तेज हुई है।

जनवरी 2022 से जनवरी 2025 तक आम आदमी पार्टी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में करीब 2000 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर उतरीं।

14000 बसें उपलब्ध कराने का लक्ष्य

वहीं, भाजपा सरकार के पौने दो साल के कार्यकाल में 3338 बसें सड़कों पर आ चुकी हैं। इसके बावजूद वर्ष 2030 तक दिल्ली में 14 हजार बसें उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है।

विशेषज्ञों की मानें तो सरकार को केवल ज्यादा बसें सड़कों पर उतार देने से ही खुश होना काफी नहीं है, सरकार को लगातार अपने 14000 के लक्ष्य का पीछा करना होगा, तभी सरकार का जरूरत के हिसाब से बेड़ा मजबूत हो सकेगा।

संख्या 7088 पर पहुंच गई दिल्ली की बात करें तो अब डिम्ट्स की बसें भी सरकार के अंतर्गत आ गई हैं। इन्हें मिलाकर बसों की कुल संख्या 7088 पर पहुंच गई है मगर अभी भी जरूरत के हिसाब से आधी बसें मौजूद हैं।