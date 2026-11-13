'5 करोड़ दो वरना जान से मार देंगे', दिल्ली में डिफेंस कंपनी के MD को गैंगस्टर रोहित गोदारा की धमकी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में एक डिफेंस कंपनी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है।

पीड़ित की पहचान साहिल लूथरा के रूप में हुई है। वह रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी विजयन त्रिशूल डिफेंस सॉल्यूशंस के संस्थापक और एमडी हैं। उन्होंने गैंगस्टर रोहित गोदारा पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

साहिल लूथरा ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में इस संबंध में शिकायत दी है। शिकायत के बाद पुलिस कॉल डिटेल्स निकाल मामले में आगे की जांच कर रही है। कॉल कर पांच करोड़ रुपये की मांग का आरोप शिकायत के मुताबिक, उन्हें बुधवार को एक कॉल आई थी। आरोप है कि कॉलर ने धमकी देते हुए उनसे पांच करोड़ रुपये की मांग की। साथ ही रुपये नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी।

गतिविधियों पर नजर रखने की जताई आशंका पीड़ित ने पुलिस को यह आशंका भी जताई है कि कोई उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। उन्हें संदेह है कि उनकी निगरानी की जा रही है और कंपनी से जुड़ी गोपनीय जानकारी भी लीक हो रही है। इस आशंका के चलते उन्होंने अपनी और कंपनी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।