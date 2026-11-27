जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय एटीएम लुटेरे राहुल खान को नूंह से गिरफ्तार किया है। वह दिल्ली के दो मामलों में भगोड़ा घोषित था और दिल्ली, शिलांग व गुवाहाटी में हुई एटीएम लूट की पांच वारदातों में वांछित चल रहा था।

दिल्ली के दो मामलों में था भगोड़ा घोषित डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौरा के मुताबिक राहुल खान, मेवात जिले की फिरोजपुर झिरका तहसील स्थित बाजितपुर गांव का रहने वाला है। डाबरी में 2020 में 19.10 लाख की एटीएम लूट मामले में द्वारका कोर्ट ने 11 सितंबर 2025 को राहुल खान को भगोड़ा घोषित किया था।

द्वारका नार्थ के भी 2020 के आर्म्स एक्ट के मामले में द्वारका कोर्ट ने बीते पांच अगस्त को इसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। इसके आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि वह शिलांग और गुवाहाटी में हुई एटीएम लूट की तीन अन्य वारदातों तथा स्पेशल सेल के आर्म्स एक्ट के एक मामले में भी वांछित था।

मार्च में मेघालय पुलिस पर हुआ था हमला नूंह-मेवात के संवेदनशील इलाके से इस अपराधी को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। इससे पहले बीते मार्च में जब मेघालय पुलिस की टीम राहुल खान को पकड़ने नूंह-मेवात पहुंची थी, तो आरोपी के समर्थकों की उग्र भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था और उसे पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था।