10 अक्टूबर को बंद रहेगा दिल्ली का दिल 'कनॉट प्लेस', CJP Protest पर व्यापारियों का फैसला; PM को पत्र

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के सबसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्र कनॉट प्लेस (सीपी) 10 अक्टूबर को पूरी तरह बंद रहने के आसार हैं।

जंतर-मंतर और लुटियंस दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित बड़े विरोध प्रदर्शन की आशंका और सुरक्षा संवेदनशीलता को देखते हुए नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने एक एडवाइजरी सर्कुलर जारी कर सभी दुकानदारों, कार्यालयों और रेस्त्रां मालिकों को 10 अक्टूबर को एहतियातन अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की सख्त सलाह दी है।

वहीं दूसरी ओर, चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने भी स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। सुरक्षा के लिहाज से बंद का आह्वान NDTA के अध्यक्ष अतुल भार्गव द्वारा जारी आधिकारिक परामर्श पत्र में कहा गया है कि कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में संभावित हिंसक प्रदर्शन, जाम और अप्रिय घटनाओं से बचाव के लिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है।

NDTA ने सभी प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति के नुकसान और शारीरिक चोट से बचने के लिए वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए 10-10-2026 को व्यापार बंद रखें और मुस्तैद रहें।

CTI ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र इसी कड़ी में व्यापारियों की संस्था CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र भेजकर मांग की है कि 11 अक्टूबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रि से लेकर दीपावली तक जंतर-मंतर, संसद मार्ग और लुटियंस दिल्ली में किसी भी बड़े धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगाई जाए।