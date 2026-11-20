रीतिका मिश्रा, नई दिल्ली। बच्चों की परेशानी अब केवल परीक्षा में कम अंक आने या पढ़ाई में कमजोर होने तक सीमित नहीं है।

कम उम्र में ही वे दोस्तों के बीच स्वीकार्यता, माता-पिता की अपेक्षाओं, शारीरिक बदलाव, इंटरनेट मीडिया पर तुलना और भविष्य की चिंता से जूझ रहे हैं।

कई बार यह तनाव उनके व्यवहार, पढ़ाई और रिश्तों में दिखाई देता है, लेकिन परिवार और स्कूल इसे जिद या उम्र का सामान्य बदलाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।

बच्चों में बढ़ रहा तनाव

दिल्ली में विद्यार्थियों से जुड़ी हालिया घटनाओं ने इस चुनौती को और गंभीर बना दिया है। इसी वर्ष अक्टूबर में पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में 17 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी।

पुलिस को छात्रा के बैग से तीन पन्नों का सुसाइड नोट मिला था। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, उसमें निजी संबंधों और माता-पिता की अपेक्षाओं का जिक्र था। नवंबर 2025 में सेंट कोलंबस स्कूल के 10वीं के 16 वर्षीय छात्र की आत्महत्या के बाद परिवार ने शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। छात्र के नोट में भी शिक्षकों के व्यवहार को लेकर शिकायतें थीं। मामले में चार कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी स्थिति चिंताजनक है।

आईआईटी दिल्ली में विद्यार्थियों की आत्महत्या की घटनाओं ने अकादमिक दबाव, अकेलेपन और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की उपलब्धता पर सवाल खड़े किए हैं। संस्थान में 2023 से अब तक आठ विद्यार्थियों की आत्महत्या से मौत की जानकारियां सामने आई हैं ये घटनाएं बताती हैं कि बच्चों की भावनात्मक परेशानी को समय रहते पहचानना कितना जरूरी है। अध्ययन भी दिखा रहे समस्या की गंभीरता दिल्ली एससीईआरटी की 2025-26 की स्टडी में सरकारी स्कूलों के परामर्श संबंधी मामलों में 34 प्रतिशत विद्यार्थियों में चिंता और पढ़ाई का तनाव दर्ज किया गया। 21 प्रतिशत मामलों में साथियों से विवाद और आक्रामक व्यवहार, 16 प्रतिशत में पढ़ाई व एकाग्रता की परेशानी और 14 प्रतिशत में करियर की अनिश्चितता और अभिभावकों का दबाव सामने आया।