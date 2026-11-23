सोनू राणा, बाहरी दिल्ली। जिन बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, उनके हाथों में अलग-अलग अस्पतालों से निकाले गए खून से सने मेडिकल वेस्ट हैं। इसमें इस्तेमाल एचआईवी जांच किट और अन्य जैविक पदार्थ भी होते हैं।

इनके संपर्क में आने से बच्चों को संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। टीकरी कलां की पीवीसी मार्केट में मेडिकल वेस्ट की छंटाई में नियमों की अवहेलना हो रही है। साथ ही बाल मजदूरी जारी है। मेडिकल किट साफ कर रहे बच्चे हैरानी की बात मेडिकल वेस्ट के काम में 6 से 12 साल तक के बच्चे लगे हुए हैं। ये बच्चे इस्तेमाल की जा चुकी एचआईवी जांच किट समेत मेडिकल कचरे को नंगे हाथों से साफ करते हैं।