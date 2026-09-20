दवा खरीदते समय अब CCTV में कैद होगी आपकी मेडिकल जानकारी? केमिस्टों ने प्रस्तावित नियम पर जताई आपत्ति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रिटेल फार्मेसियों में प्रिस्क्रिप्शन पर दी जाने वाली दवाओं की बिक्री के दौरान सीसीटीवी अनिवार्य करने की व्यवस्था का केमिस्टों ने विरोध किया है।

रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट अलायंस-वन दिल्ली (आरडीसीए वन दिल्ली) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अवर सचिव (औषधि) को पत्र भेजकर प्रस्तावित नियम 65(2ए) पर आपत्ति जताई है।

संगठन ने कहा है कि सीसीटीवी से मरीजों और उनके परिवार की संवेदनशील चिकित्सकीय जानकारी रिकार्ड हो सकती है, जिससे निजता और गोपनीयता प्रभावित हो सकती है।

सीसीटीवी अनिवार्य करने का विरोध

स्वास्थ्य मंत्रालय ने आठ सितंबर को जीएसआर 791(ई) के माध्यम से ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन का प्रस्ताव जारी किया है। इसके तहत पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के प्रिस्क्रिप्शन पर दी जाने वाली दवाओं की बिक्री या आपूर्ति, थोक व्यापार को छोड़कर, सीसीटीवी निगरानी वाले लाइसेंसी परिसर से करने और रिकार्डिंग कम से कम तीन माह तक सुरक्षित रखने का प्रविधान है।

आरडीसीए ने कहा कि फार्मेसी पर मरीज दवा की मात्रा, सेवन की विधि और सावधानियों के साथ प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, मानसिक व न्यूरोलाजिकल स्थितियों, बच्चों और बुजुर्गों से जुड़ी आवश्यकताओं पर भी बातचीत कर सकते हैं। कई बार परिवार का सदस्य दूसरे व्यक्ति की दवा लेने आता है। ऐसे में मरीज की अनुपस्थिति में भी उसकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी रिकार्ड हो सकती है। संगठन ने कहा कि सीसीटीवी से केवल व्यक्ति के फार्मेसी में आने या बातचीत का पता चल सकता है। इससे प्रिस्क्रिप्शन की वैधता, दवा की चिकित्सकीय उपयुक्तता या सही मरीज को दवा दिए जाने की पुष्टि नहीं होती। प्रिस्क्रिप्शन, बिल, रजिस्टर और अन्य वैधानिक रिकार्ड की अपनी भूमिका है।