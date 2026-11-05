दिल्ली चावड़ी बाजार हादसे के चश्मदीद मोहम्मद नईम ने क्या-क्या बताया? खौफनाक मंजर का सुनाया आंखों देखा हाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Chawri Bazaar building collapse: दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में गुरुवार सुबह उस समय अफरा-तफरा का माहौल बन गया, जब एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत (Delhi building collapse) ढह गई। बिल्डिंग के मलबे में दबकर दो लोगों की सांसें थम गईं, जबकि करीब 7 लोगों के दबे होने की आशंका है। चश्मदीद मोहम्मद नईम ने हादसे का आंखों देखा मंजर सुनाया...

हादसे के चश्मदीद मोहम्मद नईम बताते हैं, 'यह हादसा करीब 9 या 9:30 बजे के बीच हुआ। उन्होंने बताया कि हम सो रहे थे, जब हमें एक धमाके की आवाज सुनाई दी तो हम सब उठे और बाहर की ओर भागे। हमें लगा कि हमारा ही घर गिर रहा है।

चश्मदीद मोहम्मद नईम ने बताया कि जब हमने बाहर निकलकर चेक किया तो पता चला कि यह बगल वाले घर का बन रहा घर था। तीन या चार लिंटर पहले ही डाले जा चुके थे और वे सब एक साथ गिर गए।