दिल्ली में DTC बस हड़ताल से हाहाकार! 7वें दिन भी यात्री बेहाल, घंटों इंतजार के बीच ऑटो का किराया बढ़ा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। डीटीसी और परिवहन विभाग की बसों पर तैनात निजी चालकों की हड़ताल सोमवार को सातवें दिन भी जारी रही। सोमवार को स्कूल-कालेज और सरकारी व निजी कार्यालय खुलने के कारण सड़कों पर यात्रियों की संख्या बढ़ गई।

कई रूटों पर बसों का इंतजार करते यात्री डेढ़ से दो घंटे तक बस स्टाप पर खड़े रहे। यात्रियों का कहना है कि हड़ताल का फायदा उठाकर कई जगह आटो और ई-रिक्शा चालकों ने किराया बढ़ा दिया है। डीटीसी के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कुछ निजी चालक काम पर लौटने लगे हैं।

स्थायी और संविदा चालकों को भी बसें देकर रूट पर भेजा गया। सोमवार को करीब 50 से 60 प्रतिशत बसों की आउट शेडिंग हुई। बस सेवा सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण दिल्ली में बसों की कमी का असर और ज्यादा दिखाई दिया।