सौरभ पांडेय, पूर्वी दिल्ली। अक्सर प्रशासन की नींद तब टूटती है, जब किसी हादसे में लोगों की जान चली जाती है। खतरे के संकेत पहले से दिखाई देते रहते हैं, लोग शिकायतें भी करते हैं, लेकिन कार्रवाई तब शुरू होती है, जब किसी परिवार की खुशियां हमेशा के लिए उजड़ जाती हैं।

शाहदरा के ज्वाला नगर में मंगलवार को ऐसा ही हुआ। एक जर्जर मकान भर-भराकर ढह गया और मलबे में दबकर तीन साल की बच्ची समेत दो लोगों की मौत हो गई। अब हादसे के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन को क्षेत्र की जर्जर इमारतों की याद आई है।

सवाल यह है कि जिन मकानों को समय रहते चिह्नित कर लोगों को सुरक्षित किया जा सकता था, उनके लिए दो लोगों की जान जाने का इंतजार क्यों किया गया? हैरानी की बात यह है कि जिस मकान के ढहने से दो लोगों की जान गई, उसे नगर निगम ने पहले जर्जर घोषित ही नहीं किया था। जिलाधिकारी अजय कुमार के अनुसार, यह मकान करीब 40 से 50 साल पुराना था और बेहद जर्जर हालत में था। आसपास भी कई मकान ऐसे हैं, जिनकी स्थिति काफी खराब है। इसके बावजूद इनकी सुरक्षा को लेकर पहले कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

रेलवे लाइन किनारे 20 से 25 मकानों पर खतरा स्थानीय लोगों के अनुसार, रेलवे लाइन के किनारे करीब 20 से 25 मकान बने हुए हैं। इनमें से ज्यादातर की हालत जर्जर है। लोगों का कहना है कि जब भी ट्रेन गुजरती है तो मकानों में कंपन होता है और कई मकान हिलने लगते हैं।

लंबे समय से इस स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही थी, लेकिन नगर निगम ने इन मकानों को खतरनाक इमारतों के रूप में चिह्नित करने की पहल नहीं की। जमीन रेलवे की या निजी डीएम अजय कुमार ने राजस्व विभाग को रेलवे लाइन के किनारे बने मकानों की जमीन के मालिकाना हक की जांच करने के निर्देश दिए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये मकान रेलवे की जमीन पर बने हैं, जबकि स्थानीय लोगों का दावा है कि जमीन निजी है।