ब्रिक्स सम्मेलन के बीच कैसा रहेगा दिल्ली-NCR का मौसम, IMD का 5 दिन तक अलर्ट; कहां-कहां होगी बारिश?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आज शनिवार को भी दिल्ली में बारिश की संभावना है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी आज बारिश के आसार है।

मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में अगले 5 दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है।

वहीं, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर दिल्ली में तेज बारिश होती है तो एनडीएमसी, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की चुनौती बढ़ जाएगी। क्योंकि दुनियाभर के दिग्गज दिल्ली में जुटे हैं।

एक दिन पहले राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों में तेज हवा चलने के साथ वर्षा हुई। इसे देखते हुए दोपहर में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रेड अलर्ट भी जारी किया, जिसे बाद में बदलकर येलो कर दिया गया।

बारिश के बीच गुजरते वाहन। ANI तेज हवा के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार और रविवार को भी तेज हवा के साथ वर्षा होने की संभावना है। वर्षा होने से दिल्ली की सड़कों पर जलजमाव का भी खतरा है, जिसे देखते हुए एनडीएमसी, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग सहित अन्य संबंधित एजेंसियां सतर्क हैं।

मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए हल्की वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया था, लेकिन दोपहर के समय तेज हवा के साथ कई स्थानों तेज वर्षा हुई। IMD का अलर्ट मौसम विज्ञानियों का कहना है कि वर्तमान समय में मौसम की स्थिति क्षेत्र में नमी की उपलब्धता व वायु मंडलीय अस्थिरता से जुड़ी है। इससे गरज-चमक के साथ तेज सतही हवा चलने के साथ ही वर्षा होने की संभावना बनी हुई है।