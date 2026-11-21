राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की सीमाओं पर लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। राजधानी के 154 प्रवेश द्वारों पर मल्टी लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) यानी बहु-लेन निर्बाध टोल वसूली प्रणाली लागू करने की तैयारी तेज हो गई है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था से टोल प्लाजा पर लगने वाली वाहनों की लंबी कतारें खत्म होंगी और दिल्ली की सीमाओं पर यातायात सुचारु हो सकेगा। कई स्थानों पर इसका परीक्षण शुरू कर दिया गया है और परियोजना का काम जल्द पूरा होने की उम्मीद है।

वाहनों को बूथ पर रुकने की जरूरत नहीं दरअसल, दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों को टोल चुकाने के लिए अक्सर बूथ पर रुकना पड़ता है। इससे सीमाओं पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। इसका असर यातायात के साथ पर्यावरण पर भी पड़ता है। वाहनों के लंबे समय तक खड़े रहने से ईंधन की खपत और प्रदूषण बढ़ता है।

इस समस्या के समाधान के लिए एनएचएआई लगातार नजर रख रहा है। टोल वसूली से जुड़ा यह मामला एनएचएआई सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम तेज किया है।