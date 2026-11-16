दिल्ली के कई इलाकों में इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों के लिए बनेंगे हाई-पावर चार्जिंग स्टेशन, टेंडर जारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्यावसायिक और भारी वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत अब नांगलोई बस डिपो में भी व्यावसायिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा।

दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डीटीआईडीसी) ने इसके लिए निविदा जारी की है। परियोजना पर करीब 3.62 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 120 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है।

कम समय में चार्ज होंगी भारी वाहनों की बैटरी

द्वारका सेक्टर-22, नरेला और ओखला में भी व्यावसायिक वाहनों, बसों और ट्रकों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इन स्टेशनों पर 240 किलोवाट क्षमता के उच्च शक्ति वाले चार्जर लगाने की योजना है।

इससे भारी वाहनों की बैटरी कम समय में चार्ज हो सकेगी। हालांकि, सभी प्रस्तावित स्थानों को चालू स्टेशन नहीं माना जा सकता। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ रही संख्या इन स्टेशन पर भारी इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ अन्य व्यावसायिक वाहनों को भी चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। इससे माल ढुलाई में लगे इलेक्ट्रिक ट्रकों और अन्य बड़े वाहनों को राहत मिलेगी।

अभी दिल्ली में निजी और व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन भारी वाहनों के अनुकूल उच्च क्षमता वाले चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत भी बढ़ रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने की थी घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ महीने पहले दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में व्यावसायिक वाहनों के लिए बड़े चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना की घोषणा की थी। सरकार की योजना बस डिपो की उपलब्ध जमीन और बिजली संबंधी सुविधाओं का इस्तेमाल कर इस ढांचे को विकसित करने की है।