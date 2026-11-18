पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी, पीड़िता को धमकी देकर ऐंठे थे पैसे
पटेल नगर पुलिस ने दुष्कर्म के बाद अश्लील तस्वीरें व वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाले घोषित ...और पढ़ें
HighLights
पटेल नगर पुलिस ने घोषित अपराधी अरुण डबास को रोहतक से पकड़ा।
दुष्कर्म के बाद अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल करने का आरोप है।
आरोपी पर हत्या, आर्म्स एक्ट जैसे अन्य मामले भी दर्ज हैं।
मोहम्मद शाकिब, नई दिल्ली। दुष्कर्म के बाद अश्लील तस्वीरें और वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर पीड़िता से रुपये ऐंठने के मामले में फरार चल रहे घोषित अपराधी को पटेल नगर थाना पुलिस की टीम ने रोहतक से गिरफ्तार किया है।
आरोपित की पहचान अरुण डबास उर्फ बिट्टू के रूप में हुई है। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। तीस हजारी कोर्ट ने उसे 13 अगस्त को ही घोषित अपराधी करार दिया था। पुलिस अब उसके अन्य आपराधिक मामलों की भी पड़ताल कर रही है।
पटेल नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज
मध्य जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, पीड़िता की शिकायत पर पटेल नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि अरुण ने खुद को एक ही जाति का होने के चलते उसका भाई बताकर पहले उसका विश्वास जीता।
इसके बाद उसे नशीला पदार्थ खिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। आरोप है कि इस दौरान उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील तस्वीरें व वीडियो बना लिए। बाद में इन्हीं तस्वीरों और वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर उससे रुपये वसूलने की कोशिश की।
पुलिस ने लगाया संभावित ठिकानों का पता
मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपित पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। उसकी तलाश में जुटी पटेल नगर थाना पुलिस ने तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचनाओं के आधार पर उसके संभावित ठिकानों का पता लगाया। टीम को 16 नवंबर को सूचना मिली कि आरोपित रोहतक स्थित सनसिटी टावर्स में मौजूद है।
इसके बाद पुलिस टीम ने तत्काल दबिश देकर उसे दबोच लिया। पूछताछ में आरोपित ने हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और प्रिजन एक्ट से जुड़े अन्य मामलों में भी शामिल रहा है।
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