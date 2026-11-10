'सिख समाज के घावों पर नमक छिड़कने जैसा...' सोनिया गांधी की किताब पर दिल्ली BJP का हमला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद श्री स्वर्ण मंदिर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब की तस्वीरें देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व्यथित हो गई थीं। यह कथन तथ्यों से परे और सिख समाज के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है।

उन्होंने कहा कि श्री स्वर्ण मंदिर साहिब अमृतसर सिखों की आस्था का सर्वोच्च केंद्र है। इस पवित्र स्थल पर हमला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर ही हुआ था। जब आदेश उन्होंने ही दिया था तो उन्हें पहले से पता रहा होगा कि क्या परिणाम होंगे।