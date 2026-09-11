बैंक हड़ताल से दिल्ली में ठप रहा कामकाज, तीन दिन बढ़ा इंतजार; बिना जानकारी पहुंचे ग्राहक लौटे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को बैंककर्मियों की देशव्यापी हड़ताल के कारण उपभोक्ताओं को अधिक परेशान होना पड़ा। शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण बैंक अब सोमवार को खुलेंगे। ऐसे में शुक्रवार को बैंक से जुड़े जरूरी काम कराने पहुंचे लोगों को अब इंतजार करना होगा। कई उपभोक्ताओं को हड़ताल की जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें बैंक शाखाओं से मायूस होकर लौटना पड़ा।



कनाट प्लेस, करोल बाग, पहाड़गंज और चांदनी चौक में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और बैंक आफ बड़ौदा समेत कई बैंकों की शाखाओं में शाखा स्तर का कामकाज बंद रहा। नकद जमा-निकासी, चेक भुगतान, चेक क्लियरेंस और पासबुक अपडेट कराने पहुंचे उपभोक्ताओं को वापस लौटना पड़ा।

बिना जानकारी पहुंचे कई लोग दक्षिणी दिल्ली के ओखला फेज-3 स्थित एसबीआइ शाखा में भी कई लोग बिना जानकारी के पहुंचे। यहां कैश डिपाजिट मशीन भर जाने से लोग उसमें पैसे जमा नहीं करा सके। मनमोहन ने बताया कि उन्हें हड़ताल की जानकारी नहीं थी। बैंक के बाहर सुरक्षाकर्मी ने शाखा बंद होने की जानकारी दी। अब सोमवार को ही काम हो सकेगा।