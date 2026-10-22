दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए दिल्ली सरकार की पहल, 5 से 10 किमी के दायरे में बनेगा UDID कार्ड

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा की समिति ने दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ने के उपायों पर चर्चा की।

समिति के अध्यक्ष करनैल सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में UDID कार्ड और दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया आसान करने तथा जांच के लिए नजदीकी अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

घर के पास मिले जांच और प्रमाणपत्र की सुविधा

समिति ने सुझाव दिया कि दिव्यांगजनों को उनके घर से पांच से दस किलोमीटर के दायरे में जांच और प्रमाणपत्र बनवाने की सुविधा मिले, ताकि उन्हें दूर स्थित अस्पतालों के चक्कर न लगाने पड़ें।