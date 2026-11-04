दिल्ली में सांसों का संकट, AQI पहुंचा 567 के पार, लोगों का हाल बेहाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर अपने चरम पर पहुंच चुका है। आलम यह है कि अब दिल्लीवासी दमघोंटू हवा में सांस लेने को मजबूर हो चुके हैं।

उनके पास कोई विकल्प नहीं है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 567 पर पहुंच चुका है, जिसे बहुत ही खराब क्षेणी का माना जाता है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की यही स्थिति बनी हुई है। वायु गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का सुधार दर्ज नहीं किया जा रहा है।

विभिन्न इलाकों का AQI वहीं, अगर दिल्ली के विभिन्न इलाकों के एएक्यूआई की बात करें, तो अलीपुर का 619, बवाना का 361, रोहिणी का 433, सोनिया विहार का 425, मुंडका का 722, पंजाबी बाग का 490, झिलमिल इंडस्ट्री एरिया का 479 , मंदिर मार्ग का 418 दर्ज किया गया हैे।

कुल मिलाकर, दिल्ली के अधिकांश इलाकों का एएक्यूआई बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच चुका है, जिसकी वजह से यहां के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोई सकारात्मक स्थिति हालांकि, सरकार और प्रशासन की ओर से प्रदूषण पर अंकुश लगाने के मकसद से कई तरह के कदम उठाए जा चुके हैं, लेकिन धरातल पर इसके सकारात्मक नतीजे देखने को नहीं मिल रहे हैं और दूसरी तरफ हवा और ज्यादा दमघोंटू होती जा रही है।