दिल्ली में प्रदूषण से थोड़ी राहत, AQI घटकर आया 200 से नीचे; अगले 7 दिन कैसा रहेगा हाल?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी का आगाज होने के साथ ही देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। ऐसी स्थिति में वायु गुणवत्ता में भी अलग-अलग परिवर्तन देखे जा रहे हैं।

इसी बीच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, इंडिया गेट के आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 यानी की (AQI) 'मध्यम' श्रेणी में है।

वहीं, दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए एक बार फिर से ग्रेप लागू कर दिया गया है, ताकि प्रदूषण की मार झेल रहे लोगों को राहत मिल सके। लेकिन, अफसोस की बात है कि दिल्ली की सड़कों पर पड़ा मलबा इस बात की तस्दीक करता हुआ नजर आ रहा है कि यहां पर ग्रेप के नियमों का पालन करने के प्रति किसी भी प्रकार की गंभीरता नहीं बरती जा रही है।